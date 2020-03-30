Правительство изменило список товаров первой необходимости

Правительство России скорректировало распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабинета министров.

В частности, были конкретизированы товары из пункта «санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей», в который вошли: медицинская маска, салфетки сухие и влажные, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага и гигиенические прокладки.

Также изменения произошли и в перечне «детских товаров», где отдельно были выделены пеленки, подгузники, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка.

Помимо этого совсем исключены были табачная продукция, печатные СМИ, похоронные принадлежности, автозапчасти электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.

Отмечается, что исходя из санитарно-эпидемической ситуации, региональные власти вправе вносить изменения в данный перечень товаров.