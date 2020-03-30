«Любая эпидемия имеет жизненный цикл»: Медведев обратился к россиянам из-за коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал видеообращение к россиянам. Темой речи стала ситуация с пандемией коронавируса.

Медведев отметил, что экономические вопросы в текущих условиях являются крайне важными, но вторичными, поскольку на первом месте стоит здоровье людей. Экс-премьер подчеркнул, что президент, парламент и правительство делают все, чтобы система здравоохранения не давала сбоев. Однако ответственность требуется и от граждан.

«Вот в эти теплые весенние дни у многих может возникнуть желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник. Провести эти дни так, будто это обычные каникулы. Такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости», - подчеркнул заместитель председателя Совбеза РФ.

Ранее стало известно, что в Москве вводится режим полной самоизоляции вне зависимости от возраста. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, дата начала действия ограничений - 30 марта.

Введение данного режима не означает невозможность передвигаться по городу, однако для этого потребуется веская причина. Аналогичные ограничительные меры начали работать и в Подмосковье.