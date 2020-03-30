СМИ: в больницу в Коммунарке вернули сбежавшую пациентку с коронавирусом
После самовольного ухода из медучреждения женщина, инфицированная новым вирусом, отправилась к себе домой.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
Жительница Москвы, зараженная коронавирусом нового типа, совершила побег из инфекционной больницы в Коммунарке. Самовольно покинувшую лечение женщину нашли и вернули назад на изоляцию.
Такую информацию предоставляет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, сбежав из медицинского учреждения, пациента отправилась в свой дом на улице Профсоюзная, где ее зафиксировали камеры.
Отдельно было добавлено, что женщина переносит заболевание COVID-19 в легкой форме.
По последним подсчетам МВД, более 500 человек в России были привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.