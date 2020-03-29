Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках

Чтобы не заразиться коронавирусом, следует ходить в перчатках в продуктовом магазине и обязательно обрабатывать телефоны антисептиком. Такой совет дал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь», - также порекомендовал знаменитый врач.

Он также напомнил о неукоснительном правиле в обязательном порядке мыть руки и обрабатывать телефоны специальным антисептиком.

Рошаль призвал избегать контактов с людьми с признаками респираторного заболевания, больших компаний, по возможности дистанцироваться друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах и надевать маски при проявлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть.

Больным с респираторными заболеваниями ни в коем случае нельзя посещать поликлиник. При появлении признаков инфекции нужно вызвать медицинского работника на дом.