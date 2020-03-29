Нарушителя карантина в Сингапуре лишили гражданства
Мужчина не стал соблюдать режим домашней изоляции после возвращения из-за границы.
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Жителя Сингапура лишили гражданства из-за нарушения домашнего карантина. Об этом сообщили в управлении иммиграции и контроля республики.
«Учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении гражданства», - говорится в сообщении.
Мужчина вернулся из-за границы и должен был две недели находиться в домашней изоляции. Но выполнять предписания он не стал и покинул страну, отправившись на индонезийский остров Батам.
При выезде из Сингапура его предупреждали о нарушении режима изоляции и строгом наказании, но это не стало для мужчины веским основанием отменять поездку.