Армия против коронавируса: как российская военная техника борется с пандемией в Италии

Россия направила в Италию более сотни специалистов для борьбы с пандемией коронавируса. Это военные медики, имеющие опыт войны с лихорадкой Эболы и сибирской язвой, а также военные химики.

Вместе со специалистами в Италию были направлены мобильные комплексы дезинфекции и мобильные лаборатории, которые позволяют в кратчайшие сроки определять возбудителя инфекции. Именно этой технике посвящен новый выпуск программы «Военная приемка».

«Подобную технику мы снимали на полигоне Шиханы в Саратовской области», - отмечает ведущий программы Алексей Егоров.

Авторы «Военной приемки» решили посмотреть шире на проблему биологической и химической защиты, чтобы понять, насколько российская армия готова противостоять таким страшным вызовам, которые еще пару месяцев назад многим казались фантастическими. Поэтому в новом выпуске зрителей «Звезды» также ждут самые современные российские военные технологии для борьбы с химическими и биологическими отравляющими веществами. Кроме того «Военная приемка» покажет эксклюзивные кадры работы специалистов в Италии, снятые журналистами «Звезды».

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