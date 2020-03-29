Собянин назвал число звонков на горячую линию по коронавирусу в Москве

Число звонков, поступающих на горячую линию по COVID-19 в Москве, достигает одного миллиона в сутки. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним», - сказал градоначальник в беседе с «Россия-1».

Мэр также напомнил, что изначально поток звонков составлял лишь 5-6 тысяч в течение 24 часов.

Ранее главврач больницы в столичной Коммунарке, куда поступают зараженные коронавирусом, назвал число пациентов, находящихся на лечении. Денис Проценко также сообщил, сколько больных поступили в медучреждение за минувшие сутки.