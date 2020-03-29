Рошаль сделал прогноз по первым результатам вакцинации от коронавируса

Результаты вакцинации от COVID-19 будут заметны как минимум через год-два после создания вакцины. Такое заявление сделал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

«Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», - объяснил специалист в беседе с РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что сейчас таблетки, предупреждающей распространение коронавируса, нет. По его мнению, инфекция завершит «свое агрессивное существование» самостоятельно.

«Уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих», - сказал Рошаль.

В настоящий момент в России зафиксировано 1 264 случая заражения COVID-19, выздоровели 49 человек. Четверых заразившихся спасти, к сожалению, не удалось.