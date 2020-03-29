Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов, находящихся на лечении

За минувшие сутки в больницу № 40 в Коммунарке, где лечат людей, больных коронавирусом, поступили 12 новых пациентов. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

Всего, по словам медика, сейчас на лечении в больнице находятся 330 пациентов. Из них с диагнозом «пневмония» - 154. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 17 человек, на искусственной вентиляции легких - 7.

На своей странице в Facebook Проценко также сообщил, что из больницы за последние сутки было выписано 10 человек.

В настоящий момент в России зафиксировано 1 264 случая заражения COVID-19, выздоровели 49 человек. Четверых заразившихся спасти, к сожалению, не удалось.