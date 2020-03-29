Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Роман Захаров
07:47 29.03.2020
По мнению доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, введенные в нашей стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения COVID-19.
Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Пик распространения коронавируса в РФ может наступить через месяц либо немного позже. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

«В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - сказал специалист в эфире НСН.

Ученый также сообщил, что, по его мнению, введенные в нашей стране ограничительные меры дадут положительный результат и помогут снизить темпы распространения COVID-19.

«Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания, это поможет приостановить распространение инфекции», - объяснил свою позицию Альштейн.

Для поддержания хорошего самочувствия эксперт посоветовал прогуливаться на свежем воздухе, однако подчеркнул, что, в связи со сложившейся ситуацией, делать это лучше в одиночестве. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.03.2020, 19:39
В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян
Дата29.03.2020, 05:20
Эхо в горах: кадры тактических стрельб минометчиков ЮВО
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:13 В стране и мире
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов, находящихся на лечении
07:47 В стране и мире
Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса
07:17 В стране и мире
В Омской области зарегистрированы первые три случая заражения COVID-19
06:33 В стране и мире
Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина
06:20 В стране и мире
В России назвали дефицитный товар за полмиллиона рублей
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:13 В стране и мире
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов, находящихся на лечении
07:47 В стране и мире
Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса
07:43 Вопросы истории
статья
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
07:31 В стране и мире
Дождь, снег и гололедица: москвичей предупредили о непогоде в понедельник
07:17 В стране и мире
В Омской области зарегистрированы первые три случая заражения COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина
Видео
Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
«Они неправильно восприняли»: вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период эпидемии
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.