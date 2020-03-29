Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Пик распространения коронавируса в РФ может наступить через месяц либо немного позже. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

«В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - сказал специалист в эфире НСН.

Ученый также сообщил, что, по его мнению, введенные в нашей стране ограничительные меры дадут положительный результат и помогут снизить темпы распространения COVID-19.

«Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания, это поможет приостановить распространение инфекции», - объяснил свою позицию Альштейн.

Для поддержания хорошего самочувствия эксперт посоветовал прогуливаться на свежем воздухе, однако подчеркнул, что, в связи со сложившейся ситуацией, делать это лучше в одиночестве.