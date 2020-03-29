Дождь, снег и гололедица: москвичей предупредили о непогоде в понедельник
Температура опустится до нуля градусов.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Москву в понедельник придет похолодание, синоптики ожидают дождь, метель, гололедицу и налипание мокрого снега. Об этом сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Температура ночью и днем опустится до нулевой отметки. Как пояснил синоптик, непогоду принесет ярко выраженный холодный фронт. Москвичей ожидают все виды осадков: пойдет дождь, затем его сменит снег, ветер усилится до 15-17 метров в секунду, начнется метель, дороги покроет тонкий слой льда. Во вторник погода начнет улучшаться: температура поднимется до 2-4 градусов тепла, ожидается небольшой снег.