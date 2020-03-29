В Омской области зарегистрированы первые три случая заражения COVID-19

В Омской области выявлены первые три случая инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

«28 марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией», - сказано в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что зараженной оказалась семья из трех человек, которая вернулась домой из ОАЭ после туристической поездки. Отмечается, что инфицированные после прилета находились на домашнем карантине.