В Омской области зарегистрированы первые три случая заражения COVID-19
Зараженной оказалась семья из трех человек, которая вернулась домой из ОАЭ.
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В Омской области выявлены первые три случая инфицирования коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
«28 марта в Омской области зарегистрированы три случая заражения коронавирусной инфекцией», - сказано в сообщении.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что зараженной оказалась семья из трех человек, которая вернулась домой из ОАЭ после туристической поездки. Отмечается, что инфицированные после прилета находились на домашнем карантине.