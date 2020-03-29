СМИ раскрыли подробности запуска КНДР ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом информирует «Ренхап», ссылаясь на Комитет начальников штабов Южной Кореи.

В сообщении говорится, что снаряды «пролетели около 230 километров на максимальной высоте 30 километров».

Пуск, по данным агентства, был выполнен в 6:10 по местному времени (0:10 мск) из района Вонсан.

Данный запуск был осуществлен через восемь дней после того, как со стороны КНДР в направлении Японского моря были выпущены две баллистические ракеты малой дальности. Тогда снаряды пролетели около 300 километров и упали в воду.