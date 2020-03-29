Кремль погасил освещение в рамках акции «Час Земли»

Кремль присоединился к международной экологической акции «Час Земли» и отключил внешнее освещение вечером 28 марта. Включенной осталась лишь подсветка штандарта президента на первом корпусе. Также в 20:30 мск с началом акции погасло и внешнее освещение Дома правительства России.

Кремль участвует в «Часе Земли» с 2013 года. Это символическая акция Всемирного фонда дикой природы, который призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час. Таким образом экологи привлекают внимание к ответственному потреблению ресурсам планеты.