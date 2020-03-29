Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина

Нерабочая неделя, объявленная в связи с профилактикой коронавируса, может вызвать признаки депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения. Об этом рассказали психологи, отметив, что дефицит общения можно будет заменить телефонными разговорами, видеозвонками, а также текстовыми сообщениями.

Психолог Надежда Двоскина сообщила, что ни в коем случае нельзя винить себя в случае сложной адаптации и трудного перехода к нестандартному образу жизни. Она также подчеркнула, что если вынужденные выходные затянутся или карантин продлится еще несколько месяцев, то привычный досуг и пристрастия людей до пандемии не изменятся.

«Как бы ни было приятно посмотреть скачанный фильм, большой экран не заменить. То же касается и ресторанов, и кафе: домашняя еда - это хорошо, но люди ходят в ресторан за новыми вкусами и атмосферой», - объяснила специалист.

Старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, в свою очередь, утверждает, что от длительности карантина и от того, как будет развиваться ситуация зависит насколько россияне смогут войти в депрессивное состояние.

«Неделя - это короткий срок, но и за него люди успевают пройти от фазы: первое - это радостное возбуждение из-за того, что ничего не нужно делать, вроде шутят, радуются, но наступает второй-третий день - и ситуация начинает нагнетаться. От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали», - сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Маховская добавила, что по истечению таких выходных люди выйдут «на свободу» с огромной радостью. Она подчеркнула, что восприниматься это будет именно как выход на свободу, а не как завершение каникул.

В то же время психолог посоветовала настроить себя на «долгосрочное преодоление трудностей»: стресс от длительного пребывания в четырех стенах затронет не только «тусовщиков», трудоголиков и представителей публичных профессий, но и интровертов, которые раньше по своей воле проводили много времени дома.

При этом, по словам Маховской, те работники, которые будут обеспечивать жизнедеятельность населения в период нерабочей недели, карантин перенесут легче. Однако психолог предупреждает: даже неделя самоизоляции способна вызвать негативные последствия - от ухудшения отношений в семье до депрессии, стресса и даже одичания.

Кроме того, старший научный сотрудник Института психологии РАН сообщила, что ограничения, необходимые в период карантина, такие как соблюдение дистанции между людьми, невозможность пожать руку или обнять человека, идут вразрез с «нашим культурным кодом».

В заключение эксперт посоветовала гражданам поменять свою «гедонистическую платформу» и перейти от желания получать массу развлечений к умеренному потреблению.