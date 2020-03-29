Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина

Роман Захаров
06:33 29.03.2020
По словам специалистов, ни в коем случае нельзя винить себя в случае сложной адаптации и трудного перехода к нестандартному образу жизни.
Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина
© Фото: pixabay

Нерабочая неделя, объявленная в связи с профилактикой коронавируса, может вызвать признаки депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения. Об этом рассказали психологи, отметив, что дефицит общения можно будет заменить телефонными разговорами, видеозвонками, а также текстовыми сообщениями.

Психолог Надежда Двоскина сообщила, что ни в коем случае нельзя винить себя в случае сложной адаптации и трудного перехода к нестандартному образу жизни. Она также подчеркнула, что если вынужденные выходные затянутся или карантин продлится еще несколько месяцев, то привычный досуг и пристрастия людей до пандемии не изменятся.

«Как бы ни было приятно посмотреть скачанный фильм, большой экран не заменить. То же касается и ресторанов, и кафе: домашняя еда - это хорошо, но люди ходят в ресторан за новыми вкусами и атмосферой», - объяснила специалист.

Старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская, в свою очередь, утверждает, что от длительности карантина и от того, как будет развиваться ситуация зависит насколько россияне смогут войти в депрессивное состояние.

«Неделя - это короткий срок, но и за него люди успевают пройти от фазы: первое - это радостное возбуждение из-за того, что ничего не нужно делать, вроде шутят, радуются, но наступает второй-третий день - и ситуация начинает нагнетаться. От принудительности этой меры люди чувствуют, будто их арестовали», - сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Маховская добавила, что по истечению таких выходных люди выйдут «на свободу» с огромной радостью. Она подчеркнула, что восприниматься это будет именно как выход на свободу, а не как завершение каникул.

В то же время психолог посоветовала настроить себя на «долгосрочное преодоление трудностей»: стресс от длительного пребывания в четырех стенах затронет не только «тусовщиков», трудоголиков и представителей публичных профессий, но и интровертов, которые раньше по своей воле проводили много времени дома.

При этом, по словам Маховской, те работники, которые будут обеспечивать жизнедеятельность населения в период нерабочей недели, карантин перенесут легче. Однако психолог предупреждает: даже неделя самоизоляции способна вызвать негативные последствия - от ухудшения отношений в семье до депрессии, стресса и даже одичания.

Кроме того, старший научный сотрудник Института психологии РАН сообщила, что ограничения, необходимые в период карантина, такие как соблюдение дистанции между людьми, невозможность пожать руку или обнять человека, идут вразрез с «нашим культурным кодом».

В заключение эксперт посоветовала гражданам поменять свою «гедонистическую платформу» и перейти от желания получать массу развлечений к умеренному потреблению.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.03.2020, 19:39
В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян
Дата29.03.2020, 05:20
Эхо в горах: кадры тактических стрельб минометчиков ЮВО
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата28.03.2020, 07:14
«Летели в никуда»: как врач-космонавт Поляков предотвратил катастрофу на станции «Мир» и спас экипаж
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
06:33 В стране и мире
Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина
06:20 В стране и мире
В России назвали дефицитный товар за полмиллиона рублей
04:26 В стране и мире
Вирусолог спрогнозировал сроки пика пандемии в России
03:50 В стране и мире
Прилетела из ОАЭ: в Иркутске зарегистрирован первый случай заражения COVID-19
01:39 В стране и мире
Только по прописке: Апатиты и Кировск закрыли на карантин из-за коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:33 В стране и мире
Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина
06:20 В стране и мире
В России назвали дефицитный товар за полмиллиона рублей
05:48 Армия
Мука, сахар и сгущенка: ЦПВС передал гумпомощь семьям под Алеппо
05:20 Армия
Видео
Эхо в горах: кадры тактических стрельб минометчиков ЮВО
04:54 В стране и мире
Роскосмос подал заявку на патент космического маяка
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психологи дали советы, как избежать депрессии во время недели карантина
Видео
Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
«Они неправильно восприняли»: вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период эпидемии
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.