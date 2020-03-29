В России назвали дефицитный товар за полмиллиона рублей

Коронавирус в России вызвал дефицит тепловизоров. Об этом сообщил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

По его словам, в среднем хороший тепловизор стоит 300-500 тысяч рублей. На рынке объем этого товара очень маленький и не рассчитан на пандемию. Это дорогое и узкоспециализированное устройство, которое обычно используют владельцы и спасатели. Но сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией заказы на тепловизоры поступают от владельцев компаний и офисов по всей России. Андриевский опасается, что из-за повышенного спроса врачам может не хватить этих устройств.

«Тепловизоры надо отправлять в места большого скопления людей, а не всем подряд, кто захочет его себе купить», - подчеркнул первый вице-президент РСИ в эфире радио Sputnik.

Он также предложил реквизировать тепловизоры из продажи и раздавать их по целевому назначению.