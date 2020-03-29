Роскосмос подал заявку на патент космического маяка

Федеральная служба по интеллектуальной собственности опубликовала заявку Роскосмоса на космический аппарат, который будет работать в качестве маяка для обеспечения навигации у других планет.

«Космический маяк» планируется запускать к планете, которую планируют исследовать. Аппарат, оказавшись на орбите планеты или точке Лагранжа (точка взаимодействия двух космических тел, в которой аппарат находится в одном месте), начинает работать как маяк. Таким образом, он дает возможность навести на него другие космические аппараты. Маяк способен передавать сигнал со своего местоположения с помощью лазера.

Ранее ученые Московского радиотехнического института РАН получили патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю. Предполагается, что станция будет передавать накопленную энергию при помощи микроволн в тот момент, когда будет пролетать над приемным пунктом, расположенным на земле.