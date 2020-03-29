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Вирусолог спрогнозировал сроки пика пандемии в России

Тамара Астапенкова
04:26 29.03.2020
Ограничительные меры, которые введены в стране, помогут снизить темпы распространения коронавируса.
Вирусолог спрогнозировал сроки пика пандемии в России
© Фото: Xinhua globallookpress

В России пик распространения коронавирусной инфекции может наступить примерно через месяц, считает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - объяснил эксперт.

Ограничительные меры, которые введены в стране, помогут снизить темпы распространения коронавируса, считает доктор.

«С точки зрения распространения заболевания, разобщение поможет приостановить распространение инфекции. Полностью остановить ее, конечно, не удастся, но притормозить, возможно, удастся», - ответил вирусолог в интервью НСН.

Анатолий Альштейн посоветовал людям прогулки на свежем воздухе для поддержания хорошего самочувствия, которые необходимо совершать в одиночестве, избегая контактов с людьми.

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