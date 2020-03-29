Прилетела из ОАЭ: в Иркутске зарегистрирован первый случай заражения COVID-19

В Иркутской области выявлен и подтвержден первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном портале региона.

«Положительный результат анализа - у женщины, которая вернулась в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов. Перелет был выполнен транзитом через Новосибирск», - говорится в сообщении.

Известно, что заболевшей 62 года. Она прилетела в Иркутск 17 марта рейсом 5227 транзитом из Новосибирска. На данный момент состояние инфицированной оценивается, как средней степени тяжести.

«На данный момент уже установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек - пассажиров того же рейса. Еще 30, соблюдая все меры безопасности, медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти», - говорится в сообщении регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса.

Всего в Иркутской области с подозрением на коронавирусную инфекции госпитализированы пять человек. У туристки, прилетевшей домой из Вьетнама и госпитализированной в областную инфекционную больницу, тест отрицательный. У контактировавшей с ней девочки один тест дал отрицательный результат, второй - сомнительный. Ожидаются результаты третьего анализа. В общей сложности в регионе проведены 3309 лабораторных исследований.