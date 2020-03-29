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«Ниже климатической нормы»: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Тамара Астапенкова
03:32 29.03.2020
Похолодание будет связано с приближением атмосферного фронта.
«Ниже климатической нормы»: синоптики рассказали о погоде на следующей неделе
© Фото: Galina Barbieri, globallookpress

К вечеру воскресенья, 29 марта, жителей Московского региона ждет заметное изменение погоды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, облаков станет больше, местами пройдут дожди. Похолодание будет связано с приближением атмосферного фронта.

«В ночь на понедельник себя проявит холодный атмосферный фронт, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки», - приводит RT слова Леуса.

Ожидается, что холодно будет всю следующую неделю. Особенно заметным будет похолодание во вторник и среду, когда столбики термометров ночью опустятся до минус 6 градусов, а днем не поднимутся выше 0 градусов.

«Вероятность осадков в эти дни невелика, но температура опустится ниже климатической нормы. Немного потеплеет во второй половине недели, но потепление будет чисто символическим», - отметил Михаил Леус.

В четверг, 26 марта, был побит очередной климатический рекорд, который держался до этого 47 лет. В этом году синоптики зафиксировали температуру в 16 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен 26 марта 1973 года, тогда воздух прогрелся до 15,1 градусов тепла.  

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