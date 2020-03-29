В США ответили на вопрос о возможном снятии санкций с «Роснефти»

Как будут действовать власти США в отношении дочерних компаний «Роснефти» после продажи ее активов в Венесуэле заранее анонсировать в Госдепе не намерены. Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Мы заранее не анонсируем действия, которые мы предпринимаем в связи с санкциями, но мы будем изучать способы поддержки демократических устремлений народа Венесуэлы», - заявили в пресс-службе Госдепартамента ТАСС.

В субботу, 28 марта, «Роснефть» продала все свои активы в Венесуэле, руководствуясь тем, что после этого решения Соединенные Штаты Америки снимут санкции с дочерних предприятий «Роснефти».

«Мы на постоянной основе изучаем соответствующую активность и целесообразность будущих действий в рамках программы санкций по Венесуэле», - отметили в Госдепе, отвечая на вопрос о рестрикциях, которые могут быть введены в отношении компании, принадлежащей правительству РФ.

«Роснефть» заявила о прекращении работы на территории Венесуэлы в субботу. Предприятие продало свои активы предприятию, на 100% принадлежащему правительству Российской Федерации. Итогом сделки стало приобретение «Роснефтью» пакета собственных акций в размере 9,6% на баланс дочернего предприятия.