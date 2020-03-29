В Москве дороги и метро стали свободнее на 70%

В воскресенье, 29 марта, департамент транспорта Москвы сообщил, что дороги столицы стали свободнее на 70%, а пассажиропоток в метро сократился на 75%.

«Из Москвы в область всего выехало и не вернулось за вчера и сегодня около 0,14 миллиона машин. Пассажиропоток на 21.00 29 марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился в метро на 75%», - говорится в сообщении.

Помимо этого уменьшилось число пассажиров и в наземном транспорте - на 68%, в пригородных электричках - на 34%, в автобусах из области в Москву - на 65%.

Также сократился спрос на такси - на 53% и каршеринг - на 36%.

Отмечается, что от общего количества личного транспорта на дорогах столицы наблюдается снижение на 34% и на 84% реже происходят ДТП.