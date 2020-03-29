Пассажирский лайнер из Сочи экстренно сел в Шереметьево после отказа двигателя
Решение о посадке было принято после получения сигналов об отказе одного из двигателей.
© Фото: Bayne Stanley, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Пассажирский самолёт рейса 1741 Сочи - Москва совершил экстренную посадку в Москве.
Причиной внеплановой посадки является неисправность левого двигателя, зафиксированная датчиком судна. Об этом сообщают РИА новости.
В настоящий момент Boeing 737 успешно приземлился на посадочной полосе в столичном аэропорту «Шереметьево».
Внутри самолета находились 154 пассажира и семь членов экипажа.