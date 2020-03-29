Солидарность в эпоху разобщенности: о чем говорили лидеры G20 на первом онлайн-саммите

О необходимости сплотиться перед лицом угрозы коронавируса шла речь на саммите «Большой двадцатки». Встреча состоялась в четверг, и проходила впервые в режиме видеоконференции.

По словам президента России Владимира Путина, ключевой риск, связанный с пандемией, это долгосрочная безработица, и нужен общий план для восстановления мировой экономики, уже вошедшей в период рецессии. Одна из возможных мер – отмена взаимных ограничений и санкций. К этому на неделе призвал и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Но его слова о том, что сейчас время солидарности, а не изоляции, похоже услышали не все.

Так, стало известно, что Вашингтон готовит новую порцию санкций. В отношении России, за то, что отказались снижать объемы добычи нефти, как того требовали саудиты, и теперь якобы Москва виновата в том, что рухнула американская сланцевая добыча. Венесуэльцам по совокупности. В общем, кому борьба с пандемией, а кому, как обычно, ничего личного, просто бизнес.

Представить такое еще несколько месяцев назад было невозможно. Саммит G20 без помпезных приемов и встреч, без коротких переговоров, что называется «на ногах». Лидеры, каждый у себя, едва ли не в домашней обстановке. По настоянию Эр-Рияда, саммит закрыт для прессы, поэтому многое осталось тайной. Например, принимала ли участие во встрече канцлер ФРГ Ангела Меркель. После того, как у ее врача был обнаружен коронавирус, фрау находится на карантине дома и именно оттуда планировала участие в саммите. Но, как видно, кресло германского лидера, на многих кадрах остается пустым.

За мгновение до начала трансляции, Эммануэль Макрон немного растерян. Несмотря на то, что никаких личных встреч и рукопожатий виртуальный саммит не предусматривает, на столе у французского лидера большой флакон с антисептической жидкостью.

Свою кухню Интернет-саммита раскрыли далеко не многие государства. Китайское телевидение показало, как это было у них. Си Цзинпинь вещал из огромного, роскошного зала, на фоне гигантского панно с изображением китайских гор. Премьер-министр Австралии Скот Моррисон в конференц-зале, за пустым столом в окружении членов правительства. Открывая саммит, саудовский король заявляет о вызванном пандемией мировом гуманитарном кризисе и требует его немедленного решения.

«Большая двадцатка должна дать сильный сигнал, чтобы восстановить доверие к мировой экономике, возобновив, как можно скорее, нормальный поток товаров и услуг, особенно предметов первой необходимости», - призвал Салман ибн Абдуль-Азиз Аль Сауд.

Российский лидер Владимир Путин подключается к саммиту из резиденции в Ново Огарево. Незадолго до начала он заходит в свой кабинет, в руках увесистая красная папка. Еще несколько минут он изучает документы. Это целый список ключевых мер и в первую очередь, говорит в своей речи Путин, нужно кардинально сменить приоритеты. Саму философию международных взаимоотношений, когда вопреки здравому смыслу, даже в такой сложной ситуации как сейчас, во главу угла ставятся политические амбиции отдельных государств.

«Важно на период кризиса создать, так называемые зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов, это вопрос жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», - заявил Путин.

Говоря о помощи другим странам, российский президент понимает, что санкции против России, США конечно же не снимут. Никакая пандемия не изменит политику американского истеблишмента. Санкции остаются главной дубинкой Вашингтона в решении любого вопроса и отказываться от нее Дональд Трамп не собирается. Пока все ищут пути выхода из кризиса Трамп дает свои оценки.

«Отличная встреча. У нас было множество различных идей, множество хороших идей, мы работаем вместе. Лидеры провели виртуальную встречу, чтобы обсудить проблему, которая сейчас затронула 151 стран», - отметил президент США.

Чем для Трампа являются идеи саммита, он доказал в тот же день. Пока большинство мировых лидеров говорят об объединении, США вводит дополнительные санкции против Ирана и Ирака. В разгар пандемии, Вашингтон продолжает блокировать поставки продуктов и медикаментов в Венесуэлу.

Более того, в день проведения саммита, США объявляют награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Еще по 10 миллионов за других членов правительства. Минюст США фактически, безапелляционно обвиняет Каракас в международной торговле наркотиками.

«Это информационная атака на Мадуро. Начало дипломатической войны. За этим может последовать военное вмешательство, не сейчас, но, может быть, в следующем году. Эти обвинения США - прецедент. Дело в том, что США решили заранее подготовить повод, чтобы в следующем году или чуть позже осуществить военное вмешательство», - считает политолог из Венесуэлы Висенте Кинтеро.

В условиях, когда фактически валится мировая экономика, и большинство стран делают все, чтобы смягчить удар, США лишь усиливают давление на своих оппонентов. В тот момент, когда США находятся на первом в мире месте, по числу зараженных коронавирусом, для Трампа, по прежнему, важнее его бизнес интересы.

«Трамп сейчас собирается иски Китаю предъявлять на 6 триллионов долларов, почему-то решив, что за коронавирус в его стране отвечать должен Китай, а не отсутствие в Америке нормальной системы медицины и контроля за границами. Точно так же, как сегодня Америка объявила награду за поимку Венесуэльского лидера и всего руководства. Ну это нормальная бандитская политика, понять можно», - объясняет политолог Евгений Сатановский.

Впрочем, ближайший союзник США, Саудовская Аравия, чей король призывает весь мир объединиться в борьбе с вирусоэкономическим кризисом, сыграл в его развитии, едва ли не главную роль. Предложив России заведомо не приемлемые условия, Эр-Рияд обрушил мировую цены на нефть и цели этой комбинации, особенно не скрывали.

«Сокращение цен Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы. Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается», - пишут аналитики издания WSJ.

И вот тут, все становится на свои места. Окончательная цель, ввести под санкции всю российскую нефть, но пока, сделать это невозможно, так как возместить возникшую тогда потребность будет просто нечем. Вот почему, так мешает Вашингтону Мадуро и Иран.

На неделе, Россия и Китай вновь показали всему миру, что умеют договариваться в сложный момент и, главное, следовать этим договоренностям. Пекин покупает у Москвы рекордные 1,6 миллионов баррелей нефти, а это значит, что Китай снижает покупку углеводорода у Эр-Рияда. Тем временем, спрос на резко подешевевшую персидскую нефть падает, страны заполнили резервные хранилища и что делать дальше не знают.

Все это происходит в тот момент, когда европейские страны, например, пытаются мобилизовать на борьбу с вирусом все имеющиеся ресурсы, как финансовые, так и людские. Когда незнающих что делать экономистов пруд пруди, а медработников катастрофически не хватает.

В привычной жизни Робби Шлунд депутат немецкого Бундестага, но сейчас, на время сложной эпидемиологической обстановки, добровольно вернулся к своей изначальной профессии - доктора медицинских наук. В отношении санкций, по словам политика и медика, в Европе уже давно всем и все понятно.

«Я не думаю, что есть другой вариант для ЕС, кроме как отменить санкции. Что касается Соединенных Штатов, то, по моему личному мнению, они не хотят допустить всемирной солидарности и многополярности. Мы сейчас смотрим на Россию, я считаю, что помощь Италии это очень хороший жест, это показывает, что у русского народа очень большое сердце и это пример для подражания для всего мира», - заявляет депутат.

Пока только Россия показывает, как именно можно и нужно действовать в разгар пандемии на международном уровне, отправляя медиков в Италию, тесты на вирус в Венесуэлу. Москва и впредь готова оказывать помощь тем, кто нуждается в ней больше всего.