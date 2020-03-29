Клишас: новые ограничения в Москве лежат в компетенции президента и парламента

Дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве, введенные мэром столицы, должны приниматься президентом страны или Федеральным собранием. Такую позицию высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Клишас подчеркнул, ссылаясь на 55 статью Конституции Российской Федерации, что ограничения подобного рода относятся к исключительным компетенциям, так как должны основываться на федеральном законе и иметь конституционно значимые цели.

Сегодня, 29 марта, Сергей Собянин подписал указ о распространении на жителей Москвы всех возрастов домашнего режима самоизоляции. Новые правила допускают возможность выхода из места проживания лишь при необходимости получения медицинской помощи, закупки в ближайшем магазине, выноса мусора и прогулки с собакой на в пределах 100 метров от дома. Также перемещаться по городу смогут жители, продолжающие работу не в удаленном режиме.