Зеленский заявил о возможном дефолте из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика страны рухнет из-за коронавирусной инфекции, если ее не поддержат международные партнеры. Ситуация, по его словам, чревата дефолтом.

Зеленский заявил, что в настоящий момент у Украины есть два пути: принимать законы с учетом потенциальной помощи «коллег», либо ничего не принимать вовсе. В качестве размера необходимой финансовой помощи украинский президент назвал цифру 10 миллиардов долларов.

«После решения пойти по второму пути - упадок экономики и угроза дефолта», - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении на своей странице в Facebook.

Ранее глава Минздрава Украины заявил, что страна может не справится с эпидемией коронавируса. По словам министра здравоохранения Ильи Емеца, необходимо создавать единый оперативный штаб противодействия инфекции сообща с другими службами.