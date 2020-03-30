Российские специалисты провели дезинфекцию трех пансионатов в Ломбардии

В итальянской области Ломбардия продолжаются противоэпидемиологические мероприятия, организованные российскими военными специалистами. На этот раз они прошли в здравоохранительных учреждениях.

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Министерства обороны России провели 29 марта совместную с итальянскими специалистами полную санитарную дезинфекционную обработку трех пансионатов для пожилых людей. В частности, они посетили «Святого Джузеппе» в городе Часниго, «Чечилия Чачия дель Негро» и «Газа Сирена» в городе Леффе.

В общей сложности, специалистами двух стран было продезинфицировано более 12 тысяч квадратных метров внутренних помещений, а также подъездные дороги. В мероприятиях были задействованы расчеты мобильных дезинфекционных комплексов и авторазливочных станций. После была проведена рекогносцировка еще трех лечебных учреждений.

Всего российскими военными проведена обработка восьми лечебных учреждений и дезинфекция более 21 тысяч квадратных метров внутренних посещений.