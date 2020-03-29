СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

В воскресенье, 29 марта, КНДР произвела в направлении Японского моря запуск неопознанного снаряда. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Южной Кореи.

Сообщается, что запуск осуществлен через восемь дней после того, как 21 марта были запущены в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности. Тогда ракеты пролетели около 300 километров и упали в воду.

Сейчас представители южнокорейской армии заявляют, что тип запущенного со стороны КНДР снаряда установить, пока не удалось. В общей сложности в марте было произведено четыре пуска со стороны Северной Кореи.