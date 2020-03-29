Путин выразил соболезнования родным и близким Бондарева

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя-фронтовика Юрия Бондарева, который ушел из жизни сегодня, 29 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юрий Бондарев родился в 1924 году, прошел всю войну, а после нее поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, где окончил семинар К. Паустовского.

Широкую известность Юрий Бондарев получил, как автор военных рассказов, повестей и романов, в которых он без прикрас описывает тяжести военных лет. По его книгам сняты знаменитые фильмы о Великой Отечественной войне: «Горячий снег» и «Батальоны просят огня». Также Бондарев являлся соавтором легендарной эпопеи о войне «Освобождение».