ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 634 тысячи человек
В течение последних суток инфекции подверглись 63159 человек, а погибло за все время пандемии 29957 инфицированных.
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Во Всемирной организации здравоохранения назвали общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире. По данным ВОЗ, с учетом количества заболевших за последние сутки, общее число заразившихся по всему миру превысило 634 тысячи человек.
Отметим, в течение последних суток инфекции подверглись 63159 человек. Погибло за все время пандемии 29957 инфицированных.
Ранее в ВОЗ назвали «лидеров» по количеству заразившихся. Первыми идут Соединенные Штаты Америки, где число инфицированных превысило 119 тысяч человек. Следом идет Италия и 92 тысячи, затем - КНР и более 81 тысячи заболевших.