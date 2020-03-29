ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 634 тысячи человек

Во Всемирной организации здравоохранения назвали общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире. По данным ВОЗ, с учетом количества заболевших за последние сутки, общее число заразившихся по всему миру превысило 634 тысячи человек.

Отметим, в течение последних суток инфекции подверглись 63159 человек. Погибло за все время пандемии 29957 инфицированных.

Ранее в ВОЗ назвали «лидеров» по количеству заразившихся. Первыми идут Соединенные Штаты Америки, где число инфицированных превысило 119 тысяч человек. Следом идет Италия и 92 тысячи, затем - КНР и более 81 тысячи заболевших.