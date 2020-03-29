Эпидемия невежества: что говорят «экстрасенсы и провидцы» о пандемии COVID-19

На этой неделе в Госдуме заявили, что наказание за распространение недостоверных сведений про коронавирус будет радикально усилено. Для граждан штраф составит от 50 до 500 тысяч рублей, для организаций - до 2,5 миллионов, а Следственный Комитет будет мониторить социальные сети и мессенджеры.

Закрыты кинотеатры, кафе и рестораны. Люди сидят по домам, карантин соблюдают все больше москвичей. Если кто-то использует вынужденный перерыв в работе для того, чтобы выспаться, провести время с близкими, почитать книги или посмотреть фильмы, то некоторые ищут новые способы защиты от коронавируса, но в мистической сфере.

Эпидемия превратилась в настоящую информационную атаку на общество. Всего за пару недель в Интернете появились тысячи объявлений о чудодейственных снадобьях и защитных оберегах.

«Оно было выведено в Голландии специально для азиатского континента, а мы первыми привезли его в Россию. Его ставят в квартирах и офисах. Если в течение трех часов ежедневно дышать воздухом, который оно выделяет, то вирус не страшен», - безапелляционно заявляют продавцы непонятной субстанции в стеклянной банке.

Разбирают и заговоренный чеснок, а на окраине Москвы можно найти продавца древних амулетов, в объявлении написано, что они защищают от всех вирусов сразу. По виду ничего особенного, круглый жетон из недорогого сплава, такие в этнических магазинах продаются за пару сотен рублей. Но тут продавец обещает, вещь фамильная, с сильной энергетикой. Знахарка предлагает купить амулет за три тысячи рублей.

Потомственные экстрасенсы тоже нагоняют страху. Ясновидящая Фатима Хадуева уверяет, что COVID-19 фактически бомба замедленного действия, а тем, кто им переболеет, уже не стать прежними.

«Сейчас эпидемии невежества. Сейчас не хватает элементарных знаний. Доверия к ученым нет, потому что они не могу рассказать, что происходит. Поэтому мы идем к сакральным знаниям, тайным знаниям. Вирус - не бактерия, это организм на грани. Попадая в организм человека он ищет ту клетку, даже клетку бактерий, в которой он может чувствовать себя комфортно», - путано объясняет экстрасенс Фатима Хадуева.

Американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян публикует на своей странице в одной из социальных сетей отрывок из книги экстрасенса Сильвии Браун, изданной в 2015 году. Автор предрекает смертельную болезнь, которая поразит Землю в 2020 году.

«Болезнь распространится по всему земному шару, поражая легкие и бронхи людей. Ни один известный метод лечения не справится с нею», - говорится в книге пророчеств.

В том, что коронавирус якобы выведен искусственно, уверена еще один российский экстрасенс. Дарья Миронова не сомневается в том, что эпидемия COVID-19, родом из секретных американских лабораторий.

«А запущена она непосредственно в определенную китайскую провинцию. С целью посмотреть, проанализировать и обрушить китайскую экономику. Я могу сказать, что вирус начинает провоцировать и переходить через воду, непосредственно. Потому что изначально те химические реакции, которые входят в состав воды, он начинает распространяться через воду», - предупреждает ясновидящая Миронова.

Женщина уверяет, что коронавирус отступит уже 25 мая, а сельское хозяйство получит мощный стимул развития. По заверениям Дарьи, полеты за границу разрешат еще не скоро.

«Обрушение, крах мировой экономики, практически во всех сферах. К сожалению, это закончится довольно тяжелыми финансовыми потерями и последствиями. Меня больше беспокоит психическое здоровье людей, потому что то, что я вижу сейчас - тяжелые эмоциональные потрясения, глубокие депрессии», - предрекает Миронова.

Психотерапевт, целитель, маг и гипнотизер, в 90-е годы сеансы Анатолия Кашпировского, где он одним только своим видом исцелял неизлечимо больных, собирали перед телевизорами миллионы граждан страны. Для жителей стран бывшего социалистического блока он был практически мессией. Ему даже прикасаться к больному не требовалось - он давал установку. В то время было куда сложнее, фактически на глазах рушилось государство, хороня под собой надежды сотен миллионов людей. Что будет дальше никто не знал, а сегодня есть четкие рекомендации врачей. Всего то и нужно, им следовать и заслуженный целитель, маг и гипнотизер Кашпировский разоблачает магов, ясновидящих и экстрасенсов помоложе.

«Надо две вещи сделать: взвинтить иммунную систему до высшего уровня - питание, гигиена. Это очень зыбкая мера, но свои три копейки дает. Не все умирали во время чумы, а не умирал тот, у кого был повышенный уровень защиты иммунной системы. Я показываю, что я своим общением с вами поднимаю вашу защиту, возвращаю вас к нормальности, тогда вы будете больше сопротивляться», - успокоил Кашпировский корреспондента «Звезды».

Задолго до современных пророков, Ванга в деталях рассказала, откуда придет коронавирус, и какими будут последствия пандемии 2020 года. Похоже, что ее прогноз сбывается, по крайней мере, у нее совпадений с реальной картиной больше всего.

Об этом «Звезде» поведал человек, который был близок к болгарской прорицательнице. Журналист Сергей Косторной приезжал к Ванге за год до ее смерти. Он хотел снять про провидицу документальный фильм, но Ванга такого внимания не любила, поэтому ее снимали тайно.

«В этом году, говорит, кроме всего прочего, от желтых людей придет страшная болезнь, она затронет напрямую, приблизительно 100 миллионов человек. Люди будут падать заживо. Рухнут экономики, рухнут старые понятия о морали и нравственности, которые будут нарушены. Зараза будет такая, что мир после этого будет уже другим. Все перевернется, будут переделены континенты, люди по другому будут относиться к жизни, к друг другу, будет такое суровое испытание, которого не было тысячу лет», - цитирует неутешительный прогноз Ванги журналист Косторной.

По словам Ванги, суровое испытание мир пройдет благодаря России. Кстати, и пострадает от коронавируса наша страна меньше всех, и помочь всем остальным сможет.

«Чтобы победить эту напасть нужно быть добрей и, конечно же, вы русские изобретете этот препарат, который будет основан на веществах, резко поднимающих иммунитет организма. Болеть будут, в основном, старики, у которых понижен иммунитет, надо будет понимать иммунитет организма резко и это все удастся преодолеть», - продолжает журналист.

Мировая пандемия, со слов Ванги, пойдет на убыль уже в середине лета, когда изобретут вакцину. Коронавирус, по прогнозам болгарской провидицы, останется, но будет куда менее опасным, чем, например грипп. Ну а пока даже экстрасенсы советуют слушаться врачей, именно их рекомендации помогут сохранить здоровье.