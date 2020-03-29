В Мосгордуме начали обсуждение наказаний за нарушение новых норм самоизоляции

В Мосгордуме обсудят варианты возможных наказаний для лиц, не соблюдающих введенные в столице ограничительные меры в связи с коронавирусом. При этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников еще раз призвал москвичей оставаться дома.

«Совместно с коллегами-депутатами мы начали обсуждение возможных мер законодательного реагирования. Безусловно, исключительно в режиме видеоконференции», - заявил он.

Напомним, вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин выпустил специальное сообщение, в котором объявил о введении в Москве режима всеобщей самоизоляции вне зависимости от возраста. В соответствии с ним, москвичам не следует покидать свои дома без веских причин, список которых также обозначается в тексте. Немногим позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о введении аналогичных ограничений на территории подотчетного ему региона.