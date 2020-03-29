В оперштабе в Москве заявили об отсутствии ограничений на движение транспорта

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении всеобщего режима самоизоляции не касается возможности передвижения на личном, служебном, специальном и общественном видах транспорта. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по коронавирусу.

Также для передвижения по столице на данный момент не необходимы спецпропуска, о которых сообщалось ранее. В случае принятия решения о его необходимости будет выпущено соответствующее распоряжение.

«Спецпропуска, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются», - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении режима полной самоизоляции вне зависимости от возраста с 30 марта. Для передвижения по городу потребуются веская причина и соблюдение норм социального дистанцирования во время нахождения в общественных местах. Аналогичные ограничительные меры приняты и на территории Московской области.