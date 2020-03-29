«Русские идут»: в Британии состоялась премьера шпионского «фильма-биографии» о Путине

Период пандемии не повод отказываться от информационной войны и русофобии. Это видно по саммиту G20, а также на примере того, о чем сейчас говорят британские СМИ. Телевизионный канал «Channel 4» начал показ многосерийного фильма под названием - «Путин: история русского шпиона».

Кинолента начинается с того, как в возрасте 21 года Владимир Путин, находясь под впечатлением от персонажа «Семнадцати мгновений весны» Штирлица, в скором времени поступает в академию КГБ, а потом начинается и его политическая карьера.

Британским зрителям объяснили: Штирлиц это русский Джеймс Бонд. Ему все ни по чем: жизнь в коммуналке, работа в бандитском Петербурге, карьера в лихие 90-ые.

«Через два года после выхода фильма "Семнадцать мгновений весны" Путин поступил на службу в КГБ. Образ доблестного разведчика много значит в России и он очень важен лично для Путина», - поясняет бывший генконсул США в Санкт-Петербурге Джек Госнелл.

Авторы проекта называют историю современной России следствием обучения Путина в КГБ. В детективе, по закону жанра, должны быть убийства. В британском сериале их достаточно. История отравления Сергея и Юлии Скрипаль появляется уже на третьей минуте. Затем рассказ о гибели Александра Литвиненко. Общий тон повествования в отношении России традиционный - полунамеки, полуобвинения. Все та же формула: highly likely, то есть «весьма вероятно».

«Мистер Литвиненко был сознательно отравлен Андреем луговым и Дмитрием Ковтуном. Велика вероятность, что они действовали по указке российской службы безопаснсоти. Вероятно, что спецоперация была одобрена Владимиром Путиным», - заявляет экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Сценаристы смешали факты с известными страшилками о России, добавили эмоций и придали вес фильму с помощью интервью с людьми, которые действительно знали Путина, изучали его биографию. Среди них дочь Бориса Ельцина - Татьяна Юмашева, известный российский политолог, автор первой биографии Владимира Путина, Александр Рар. Он говорит, что создатели фильма не посвящали его в сценарные планы и не раскрывали сюжетных линий, но обилие шпиономании в финальной версии проекта его не удивляет.

«Ну а то, что в фильме появился потом Литвиненко, что появился Скрипаль можно было ожидать. Это же английский фильм. Поэтому для английской публики нужны было эти две фигуры. Во всяком случае в этот фильм вставить, упомянуть. Иначе этот фильм в Англии не прошел», - предположил политолог, научный директор Германо-Российского Форума Александр Рар.

Но вот сами создатели фильма, возможно будут удивлены реакцией зрителей, отзывы которых весьма разные. Одни напуганы первой серией, а другие, наоборот, не верят очередному проекту «страх и трепет».

Не забывают британские журналисты о России и в контексте пандемии коронавируса. Они уверены, что русским выгодна ситуация с эпидемией. Открыто в вину небольшое количество жертв на нашей территории не ставят, но все же пытаются найти русский след в короновирусе.

Репортеры Sky News предположили, что Россия якобы нарочно сеет панику в Европе во время эпидемии. Журналисты утверждают, что у них в руках оказался некий секретный документ Евросоюза, в котором можно найти все доказательства лжи российской пропаганды.

Хорошо, что репортаж Sky News вышел в эфир еще до болезни премьер-министра Британии, Борис Джонсон в пятницу объявил, что у него коронавирус. Вдруг, здесь могли бы обнаружить российский след.

«Я работаю из дома. Я самоизолировался и это очень правильно», - признался Джонсон.

Пока в Британии выясняют, мог ли Джонсон заразить Королеву, ведь недавно он встречался Елизаветой II, в Германии обсуждают и осуждают поздравление с юбилеем Сергея Лаврова от Московского бюро немецкой телекомпании ARD. Журналист таблоида Bild посчитал такое поведение коллег «немыслимым скандалом на фоне пандемии». В российском МИДе вспомнили, как подобную умственную деятельность оценивал сам Лавров.

«Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича, но не вслух», - пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Нашли подвох и в российской помощи Италии. Бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес в своем Twitter-аккаунте намекнул, что российские врачи являются разведчиками под прикрытием. При этом ни сама Эстония, ни остальная Европа никакой помощи партнерам по ЕС не предложили.

«Что-то странное с российской “помощью” Италии. Врачи - военные, снабжение - с дефектами. Люди не понимают, что они там делают, почему они там. Может быть, требуется чуть больше внимания уделять им», - умозаключил Хендрик Ильвес.

То, что в Италию прибыли военные врачи из России для НАТО почти как красная тряпка. Тут уже не важно, что приехали они спасать людей. Политики, похоже, просто не в состоянии сдержать панический крик «русские идут».

«На Западе, чтобы Россия не сделала, все это всегда оценивают через призму геополитического соперничества. Всегда говорят, что это зловещий план. Меня столько раз спрашивали об этом местные информационное агентства», - объясняет политолог, эксперт по международной безопасности Марк Галеотти.

Сериал о Путине, безусловно, найдет своих зрителей. Тем более, что название следующих серий многообещающее - «Враги и предатели» и «Путин навсегда». В общем, такое напоминание во время карантина: эпидемия пройдет, а страшные русские - останутся.