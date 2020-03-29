Власти Москвы выплатят компенсации безработным за введение всеобщей изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ограничений, введенных в столице и области из-за распространения коронавирусной инфекции, безработные москвичи смогут получить специальные компенсации.

«Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений», - говорится в сообщении.

В заявлении мэра отмечено, что вводимые меры абсолютно необходимы для сдерживания скорости распространения инфекции.

Напомним, ранее Собянин сообщил о введении в Москве режима полной самоизоляции вне зависимости от возраста. Дата начала действия ограничений - 30 марта. Для передвижения по городу потребуются веская причина и соблюдение норм социального дистанцирования во время нахождения в общественных местах.