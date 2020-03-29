В Кремле оценили решение о введении режима полной самоизоляции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Москвы и Московской области ввести режим полной самоизоляции. По мнению представителя Кремля, данные меры продиктованы заботой о жизни и здоровье граждан.

«Это далеко не жесткие меры, но это меры в интересах москвичей», - заявил Песков.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предупредил москвичей о запрете выхода из дома без наличия специального пропуска. Исключение составят походы в магазин, аптеку и на работу, если она не приостановлена. Столичный градоначальник также напомнил о необходимости соблюдения социального дистанцирования в 1,5 метра.

Аналогичные решения приняли власти Подмосковья. Особым указом губернатора региона Андрея Воробьева, гражданам запрещен выход на улицу без веских причин, к которым относится угроза жизни и здоровью, обращение за экстренной помощью или поход в магазин за товарами первой необходимости.