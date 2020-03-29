В мэрии Москвы предупредили граждан о выходе на улицу по спецпропускам

В ближайшие дни выходить из дома в Москве можно будет только при наличии специального пропуска. Сообщение об этом появилось на сайте столичного мэра Сергея Собянина. Кроме того, градоначальник предупредил о введении режима полной самоизоляции вне зависимости от возраста.

В своем обращении Собянин отметил, что введение данного режима не означает невозможность передвигаться по городу, однако для этого потребуется веская причина и соблюдение норм социального дистанцирования, выражающихся в расстоянии в 1,5 метра между незнакомыми людьми. Исключением станут поездки на такси.