Власти Москвы озвучили список запретов на время всеобщего режима изоляции

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина опубликовали перечень случаев, по которым жителям Москвы разрешается покидать свои дома во время всеобщего карантина. Напомним, он вступает в силу 30 марта.

В частности, к исключительным случаям относятся: обращение за медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, поход в продуктовый магазин, банк или салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынос мусора.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении на территории столицы режима полной самоизоляции вне зависимости от возраста с 30 марта. В своем заявлении он отметил, что для выхода из дома потребуется веская причина.