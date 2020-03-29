Власти Подмосковья запретили жителям покидать свои дома без веских причин
Власти Подмосковья запретили жителям покидать свои дома без веских причин. Соответствующий указ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется и анонсировал новые меры по борьбе с ее распространением.
Среди них: обязательство соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, за исключением поездок в такси, установление особо режима посещения организаций и предприятий и нанесение соответствующей разметки.
Согласно распоряжению властей, покидать свои дома можно только при угрозе жизни и здоровью, обращении за экстренной помощью, для следования на работу, если она не приостановлена, походу за продуктами и товарами первой необходимости. Выгул животных разрешен на расстоянии не более 100 метров от дома.
Особые распоряжения даны медикам и провизорам аптек: гражданам с подтвержденным коронавирусом противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно. Безработные граждане с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию, которая вместе с другими социальными выплатами достигнет 15 тысяч рублей.