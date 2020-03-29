Власти Подмосковья запретили жителям покидать свои дома без веских причин. Соответствующий указ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется и анонсировал новые меры по борьбе с ее распространением.

Среди них: обязательство соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, за исключением поездок в такси, установление особо режима посещения организаций и предприятий и нанесение соответствующей разметки.

Согласно распоряжению властей, покидать свои дома можно только при угрозе жизни и здоровью, обращении за экстренной помощью, для следования на работу, если она не приостановлена, походу за продуктами и товарами первой необходимости. Выгул животных разрешен на расстоянии не более 100 метров от дома.

Особые распоряжения даны медикам и провизорам аптек: гражданам с подтвержденным коронавирусом противовирусные препараты будут выдаваться бесплатно. Безработные граждане с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию, которая вместе с другими социальными выплатами достигнет 15 тысяч рублей.