В Москве вводится режим полной самоизоляции вне зависимости от возраста. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дата начала действия ограничений - 30 марта.

В своем заявлении градоначальник отметил, что введение данного режима не означает невозможность передвигаться по городу, однако для этого потребуется веская причина и соблюдение норм социального дистанцирования во время нахождения на улицах, магазинах, транспорте и общественных местах.

Напомним, социальное дистанцирование выражается в соблюдении расстояния в 1,5 метра между незнакомыми людьми. Исключением станут поездки на такси. Текст сообщения опубликован на сайте мэра столицы.