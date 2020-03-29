В Минпромторге предложили ограничить максимальную ставку кредитов для общепита из-за коронавируса

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с письмом, в котором предложил ограничить максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли размером в 8%. Тем самым ведомство надеется поддержать отрасль во время распространения коронавируса. Также в письме указаны и иные меры помощи.

«Предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения ковенант (обязательств для заемщиков - прим. ред.) по кредитным договорам», - цитирует ТАСС текст письма Мантурова.

Также в ведомстве предложили временно понизить ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы и позволить предприятиям общепита и торговли отправлять сотрудников в вынужденный полугодовой отпуск с сохранением заработной платы посредством выплаты госпособий. Их размер должен составлять до 80% от обычного размера их оплаты труда.

Напомним, ранее решение о закрытии большинства московских предприятий было принято мэром города Сергеем Собяниным. Период ограничений - с 28 марта по 5 апреля. Собянин также предупредил, что в этот период в Москве будут введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.