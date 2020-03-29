Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

В Москве умер советский писатель и сценарист, фронтовик Юрий Бондарев. Ему было 96 лет.

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», - передает ТАСС слова супруги писателя Валентины Бондаревой.

Юрий Бондарев был членом Союза писателей СССР и занимал должности в правлении СП СССР и СП РСФСР. Писатель принимал участие в Великой Отечественной войне, был капитаном, командиром батареи. Впоследствии получил множество наград.

Напомним, Бондарев написал такие произведения, как «Батальоны просят огня» (1957 год), «Горячий снег» (1970 год), «Юность командиров» (1956 год), «Последние залпы» (1959 год) и многие другие.