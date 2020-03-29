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Исцеляющая доброта: как волонтеры помогают нуждающимся во время пандемии коронавируса

Юлия Шатилова
17:53 29.03.2020
По всей стране молодые люди объединяются для оказания помощи пенсионерам, медикам и всем, чью жизнь серьезно осложнила вспышка коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Власти обратились к россиянам с просьбой провести предстоящую выходную неделю не в парках, не в гостях и не на улице, а посидеть дома. Это поможет специалистам выиграть немного времени и купировать взрывное распространение вируса.

Эксперты призываю не бояться остаться в изоляции. Круглосуточно будут работать все сервисы по доставке продуктов, готовой еды, лекарств, развлекательные, спортивные и образовательные онлайн сервисы. Тех, кто с техникой на «Вы» - тоже никто не бросит. Сейчас по всей стране создаются сотни волонтерских организаций. Добровольцы будут не только ходить в магазины за продуктами, лекарствами, но и оплачивать счета, и выгуливать собак.

О том, что объявленная президентом нерабочая неделя это не каникулы и уж тем более не праздники, а карантин и возможность сохранить свое здоровье, граждане теперь узнают лично от сотрудников Росгвардии. Прямо во дворах, на лавочках у подъездов и в магазинах люди в форме напоминают тем, кто старше 65 лет о необходимости побыть дома.

Молодые люди в медицинских масках обходят двор за двором. Стараются найти нужные слова, чтобы достучаться до каждого пенсионера и объяснить, насколько важно сейчас поберечь себя и соблюдать карантин.

Большинство пожилых людей выходят сейчас из дома только за самым необходимым, но и это может быть рискованно. Каждый день волонтеры встречаются у одного из супермаркетов, после чего отправляются за покупками, все строго по списку.

«Список составляет сам пожилой человек. После того, как он оставил заявку по горячей линии, с ним связываются волонтеры, уточняют, какие продукты и лекарства необходимы самому человеку», - рассказывает координатор московского отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры медики» Елена Савельева.  

Тысячи неравнодушных людей взяли на себя заботу о тех, кто сейчас остро нуждается в поддержке и для кого коронавирус особенно опасен - пожилых людей и всех, у кого есть проблемы со здоровьем. В каждом регионе страны открываются штабы помощи, а присоединиться к армии неравнодушных может каждый. Анастасия еще месяц назад была директором преуспевающей турфирмы, но сейчас пошла трудиться волонтером.

«Поскольку мы сейчас, как туроператоры терпим большие убытки, мы не можем какой-то вклад внести финансовый большой, но каждый человек может делать что-то маленькое и помочь родной стране», - считает волонтер Анастасия Шевченко.

Каждый доброволец прошел строгий инструктаж: в квартиру не заходить, поставить пакеты с продуктами и отойти на 2 метра, у каждого перчатки, маски и антисептики.

«Чувствую себя хорошо, а благодаря вам еще лучше. Спасибо большое», - благодарит волонтеров растроганная пенсионерка Раиса Александровна.

Пока сотрудницы Храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлеве тщательно обрабатывают дезинфицирующими средствами иконы, перила и мебель, Отец Давид показывает нам телефон, по которому пожилые прихожане могут попросить батюшку провести причастие или исповедь на дому. Он объясняет – молитвы, конечно, хорошо, но легкомысленно относиться к коронавирусу недопустимо. Как известно, береженого Бог бережет, да и на Бога надейся, а сам не плошай.

«Здесь очень важно помнить евангельские моменты про не искушай Господа Бога твоего, поэтому все меры предосторожности необходимы», - напоминает священник Давид Шуплецов.

На помощь, в условиях пандемии, приходит и бизнес. Небольшое швейное предприятие в Красноярске за считанные дни сменило профиль. Раньше делали одежду для активного отдыха, теперь каждый день шьют около 5 тысяч многоразовых масок.

«Мы, как непосредственно люди, которые умеют шить и которые располагают оборудованием производства считаем, что это наша миссия», - полагает главный технолог швейного производства Косарева Ирина.

Антисептические гели и спреи еще один дефицитный товар. Об экстренном переводе части мощностей на их производство на встрече Владимира Путина с предпринимателями рассказал президент крупной парфюмерно-косметической компании.

«Сейчас на рынке в основном есть 20 мл. такие продукты от 400 до 600 рублей. Мы будем делать тюбик 50 мл, он будет стоить меньше 100 рублей», - пообещал президент парфюмерно-косметической компании Алексей Нечаев.

Рестораны, продающие еду на вынос теперь не берут деньги за доставку и делают все для безопасности клиентов. Курьерам утром измеряют температуру и инструктируют что такое бесконтактная доставка. Он оставляет заказ у двери и отходит от нее на три метра, совершая звонок клиенту. Таким образом, передается заказ.

Во Владимирской области женщины из центра защиты материнства пекут хлеб и сладости не покладая рук, а потом развозят по деревням и селам, одиноким старикам. Пенсионеры встречают гостей с нескрываемой радостью, многие уже ни первый год не выходят из дома, болеют. О помощи волонтеров слышали по телевизору, но не верили, что они придут и к ним в глубинку.

Выразить благодарность медикам, ведь они сейчас работают почти в круглосуточном режиме, и поддержать пациентов больницы в Коммунарке песней, решили активисты «Молодой Гвардии Единой России». Привезли оборудование и устроили концерт прямо под окнами. Вообще, коронавирус стал настоящим экзаменом на доброту и взаимовыручку. Он, как ни странно, объединил людей.

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