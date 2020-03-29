СМИ: в Караганде повесили замок на подъезд карантинного дома

В Караганде карантин наложили сразу на целый подъезд многоквартирного жилого дома. Необычный инцидент произошел на улице Ермекова.

Как сообщает портал «Акимат Карагандинской области», жильцы якобы не смогут выйти на улицу в течение 14 дней и должны будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. По данным источника, внутри подъезда установили контейнер для сбора мусора, который планируется вывозить два раза в день. С такой же периодичностью жильцам будут доставлять продукты.

«В связи с регистрацией одного случая с подозрением на COVID-19 наложен карантин в подъезде дома в Караганде по адресу: улица Ермекова, 106/1. Проведена дезинфекция квартир и подъезда. Полиция выставила охрану. Медики постоянно следят за здоровьем жителей», - цитирует портал заявление регионального Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Передавать закупленные продукты жильцам будут сотрудники полиции. Сообщается, что после истечения установленного срока жители вернутся к привычному ритму жизни.

Напомним, коронавирусная инфекция COVID-19 - это инфекционное заболевание, которое ранее у людей не обнаруживалось. Воздействие данного коронавируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с кашлем, лихорадкой и пневмонией в самых тяжелых случаях.