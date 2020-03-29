Столб огня в темноте: в Маниле потерпел крушение пассажирский лайнер Lion Air
Пламя целиком охватило борт, пожарные расчеты приступили к тушению возгорания.
© Видео: henrywoo, Twitter © Фото: henrywoo, Twitter
Самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение в международном аэропорту Манилы. Сообщается, что инцидент произошел при совершении взлета.
В настоящий момент на месте происшествия уже находятся представители экстренных служб. Пожарные расчеты производят тушение вспыхнувшего борта, а бригады скорой помощи готовятся оказывать неотложную помощь возможным пострадавшим. По предварительной информации, в самолете на момент аварии находились восемь человек.
На кадрах с места происшествия, опубликованных в Twitter, видно пламя, целиком охватившее лайнер. Сверху его заливают водой, но пламя не поддается. Причины произошедшего и информация о пострадавших или погибших уточняются.