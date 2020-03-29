Роструд разъяснил правила перехода на электронные трудовые книжки

Работник, который однажды выбрал электронную трудовую книжку, не может «передумать» и спустя какое-то время вернуться к традиционному бумажному носителю. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«Такой возможности для работника закон не предоставляет. Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР. В связи с этом целесообразно об этом предупреждать работников заранее», - цитирует «Российская газета» заявление Шкловца.

Обратная ситуация, по его словам, возможна: работник вправе отказаться от бумажного варианта, даже если он его выбрал сначала. Заявление об отказе от ведения трудовой книжки можно подать в любое время, напомнил Шкловец.

Закон об электронной трудовой книжке вступил в силу 1 января 2020 года. Согласно ему, работодатели до конца года обязаны проинформировать работников о возможности перехода на электронный вариант ведения учета их трудового стажа.