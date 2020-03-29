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«Берегите себя»: москвичей призывают не выходить из дома через громкоговорители

Ян Брацкий
16:38 29.03.2020
Жителей столицы просят вернуться в свои квартиры и минимизировать общение с внешним миром для собственной безопасности.
© Видео: Мегаполис +/ЧП Питер/Коронавирус/Новости, VK © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Москвичей призывают остаться дома из громкоговорителей, которые установлены в парках. Жителей столицы просят отказаться от прогулок и посещения людных мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых людей быть особенно бдительными и провести выходную неделю в режиме самоизоляции, так как граждане старше 65 лет попадают в группу риска по заболеванию коронавирусной инфекцией. В ввиду ослабленного иммунитета и наличия хронических заболеваний, пенсионеры очень тяжело переносят коронавирус.

С аналогичной просьбой столичные власти обратились к родителям, попросив их временно не выпускать детей на улицу.

«Просим вас ограничить свои перемещения и избегать мест скопления людей. Соблюдайте безопасную дистанцию и берегите себя с своих близких. Желаем вам здоровья», - доносится из громкоговорителей.

Ранее в столичном департаменте социальной защиты пожилым москвичам напомнили о необходимости соблюдения требований самоизоляции и предупредили нарушителей о риске потерять вторую часть материальной помощи в размере двух тысяч рублей. При этом никакого тотального контроля за жителями Москвы установлено не было.

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