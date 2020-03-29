В Минтрансе Подмосковья призвали автолюбителей повременить со сменой зимней резины

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автолюбителей пока не менять зимнюю резину на летнюю и не выезжать на дороги, если они уже это сделали.

Причиной предостережения стало возможное похолодание до минусовых температур, которое ожидается с понедельника по четверг, 30 марта - 2 апреля. Вместе с заморозками может выпасть снег и образоваться гололедица.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей не выезжать на дороги на летней резине, соблюдать дистанцию при управлении автомобилем, воздержаться от поездок на мототранспорте», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, резкое понижение температуры начнется в ночь на воскресенье - термометры могут показать всего до +1 градуса, в области могут опуститься и до минусовых отметок.