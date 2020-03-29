Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов
Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора. Им стал Андрей Липов, документ о назначении которого на новую должность опубликован на сайте кабинета министров.
«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», - говорится в тексте документа.