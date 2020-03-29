Москвичей попросили не выпускать детей на улицу из-за коронавируса

Оперштаб по контролю и мониторингу эпидемической обстановки в Москве попросил родителей не выпускать детей на улицу из-за вспышки коронавируса. Под запретом должно стать посещение мест массового скопления людей, а также спортивные и детские игровые площадки.

Ранее штаб сообщил, что среди инфицированных, доля несовершеннолетних составляет лишь 5,5%, они чаще переносят болезнь без симптомов и в легкой форме. Тем не менее, зараженный ребенок может быть распространителем вируса, добавили в штабе.

«Призываем родителей, дети которых не посещают школы, детские сады и колледжи, следить за ребенком и не допускать, чтобы он проводил время на улице. Занятия в школах отменены не для того, чтобы дети гуляли или находились в других местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить ваших родных и близких», - говорится в сообщении штаба.

Там напомнили, что прежде всего, в группу риска входят пожилые люди старше 65 лет, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями.

«До 14 апреля они должны соблюдать обязательный домашний карантин и не выходить из дома даже за продуктами. Все необходимое для них доставят социальные работники. Для этого нужно обратиться по телефону горячей линии департамента здравоохранения», - обратились к москвичам представители оперштаба.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Общее число заболевших достигло 1,5 тысяч человек. Большая их часть зарегистрирована в Москве. Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, город перешел в новую стадию пандемии. В связи с эпидемиологической ситуацией столичный градоначальник настоятельно рекомендовал жителям сидеть дома.

Он также пообещал жестко контролировать соблюдение режима карантина теми москвичами, которые лечат легкую форму заболевания в домашних условиях.