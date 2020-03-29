Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Москвичей попросили не выпускать детей на улицу из-за коронавируса

Ян Брацкий
15:07 29.03.2020
Несмотря на то, что дети легко переносят коронавирусную инфекцию, они могут являться разносчиками вируса.
Москвичей попросили не выпускать детей на улицу из-за коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Оперштаб по контролю и мониторингу эпидемической обстановки в Москве попросил родителей не выпускать детей на улицу из-за вспышки коронавируса. Под запретом должно стать посещение мест массового скопления людей, а также спортивные и детские игровые площадки.

Ранее штаб сообщил, что среди инфицированных, доля несовершеннолетних составляет лишь 5,5%, они чаще переносят болезнь без симптомов и в легкой форме. Тем не менее, зараженный ребенок может быть распространителем вируса, добавили в штабе.

«Призываем родителей, дети которых не посещают школы, детские сады и колледжи, следить за ребенком и не допускать, чтобы он проводил время на улице. Занятия в школах отменены не для того, чтобы дети гуляли или находились в других местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить ваших родных и близких», - говорится в сообщении штаба.

Там напомнили, что прежде всего, в группу риска входят пожилые люди старше 65 лет, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями.

«До 14 апреля они должны соблюдать обязательный домашний карантин и не выходить из дома даже за продуктами. Все необходимое для них доставят социальные работники. Для этого нужно обратиться по телефону горячей линии департамента здравоохранения», - обратились к москвичам представители оперштаба.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Общее число заболевших достигло 1,5 тысяч человек. Большая их часть зарегистрирована в Москве. Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, город перешел в новую стадию пандемии. В связи с эпидемиологической ситуацией столичный градоначальник настоятельно рекомендовал жителям сидеть дома.

Он также пообещал жестко контролировать соблюдение режима карантина теми москвичами, которые лечат легкую форму заболевания в домашних условиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.03.2020, 12:32
Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Дата29.03.2020, 15:54
«Самое пекло»: посол в Италии назвал российских вирусологов в Бергамо героями
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата29.03.2020, 07:43
Одна ночь на прочтение: как в СССР добывали запрещенную литературу
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
15:54 Армия
«Самое пекло»: посол в Италии назвал российских вирусологов в Бергамо героями
15:52 В стране и мире
Назван процент заразившихся коронавирусом москвичей моложе 40 лет
15:29 В стране и мире
Песков опроверг новости о своем уходе на «удаленку»
15:07 В стране и мире
Москвичей попросили не выпускать детей на улицу из-за коронавируса
14:59 В стране и мире
Песков сообщил, что саммиты G20 могут продолжиться в формате видеосвязи
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:02 В стране и мире
Главой Роскомнадзора назначен Андрей Липов
15:56 В стране и мире
Умер автор музыки к «Сиянию» Кубрика Кшиштоф Пендерецкий
15:54 Армия
«Самое пекло»: посол в Италии назвал российских вирусологов в Бергамо героями
15:52 В стране и мире
Назван процент заразившихся коронавирусом москвичей моложе 40 лет
15:29 В стране и мире
Песков опроверг новости о своем уходе на «удаленку»
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Видео
В Индии полицейские в масках коронавируса призвали жителей остаться дома
«Глоток воды для марафонца»: ученый из США оценил российский препарат от коронавируса
Видео
Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.